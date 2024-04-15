Они прошли два этапа обучения
В СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённым отряда хозяйственного обслуживания в торжественной обстановке вручили дипломы о прохождении обучения по профессии «пекарь».
- Выпускники прошли два этапа обучения. На первом этапе обучающиеся в профессиональном училище прошли теоретическую подготовку и сдали итоговые тесты по учебной дисциплине «Технология изготовления хлебобулочных изделий». На втором этапе будущие пекари на практике применили полученные знания и успешно сдали практические экзамены, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
В следственном изоляторе организовано обязательное профессиональное обучение осуждённых, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию.
В СИЗО функционирует пекарня, которая ежедневно обеспечивает готовой продукцией подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте пять осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3, успешно сдали экзамен и получили специальность «станочник-распиловщик».
В улан-удэнском СИЗО осуждённые выучились на пекарей
Общество, Фото:
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