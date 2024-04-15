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В улан-удэнском СИЗО осуждённые выучились на пекарей

В улан-удэнском СИЗО осуждённые выучились на пекарей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они прошли два этапа обучения

В СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённым отряда хозяйственного обслуживания в торжественной обстановке вручили дипломы о прохождении обучения по профессии «пекарь».

- Выпускники прошли два этапа обучения. На первом этапе обучающиеся в профессиональном училище прошли теоретическую подготовку и сдали итоговые тесты по учебной дисциплине «Технология изготовления хлебобулочных изделий». На втором этапе будущие пекари на практике применили полученные знания и успешно сдали практические экзамены, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.

В следственном изоляторе организовано обязательное профессиональное обучение осуждённых, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию.

В СИЗО функционирует пекарня, которая ежедневно обеспечивает готовой продукцией подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте пять осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3, успешно сдали экзамен и получили специальность «станочник-распиловщик».


СИЗО осужденные

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