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В Улан-Удэ ввели запрет на прокат электросамокатов детям до 18 лет

В Улан-Удэ ввели запрет на прокат электросамокатов детям до 18 лет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столицу Бурятии завезут ещё больше электросамокатов

В этом сезоне в Улан-Удэ ввели новые правила проката электросамокатов.

18+

Пользоваться этими прокатными средствами передвижения запретили детям до 18 лет.

- Мы решили сделать такое ограничение для безопасного вождения. Поскольку дети пока что самые уязвимые пользователи. По любому нарушению просим гражданам сообщать нам. Для этого достаточно фотографии нарушения, указание места и времени. По этим данным мы вычислим конкретного пользователя самоката и в процессе замедлим его движение до полной остановки, - сообщил на брифинге представитель кикшеринговой компании Дмитрий Александров.

Отметим, на законодательном уровне кататься на электросамокатах можно с 14 лет, не нарушая пункты ПДД 24.3, 24.4. Однако родителей просят всё же не покупать детям электросамокаты.

- Просьба для родителей: своим детям, которые не достигли возраста совершеннолетия, не давать использовать данный вид транспортного средства. Не давать им воспользоваться вашими банковскими картами во избежание неприятных ситуаций на дорогах, - обратился председатель комитета по транспорту городской администрации Юрий Ткачёв.

Для вождения скоростных электросамокатов необходимо наличие водительских прав категории «М». Впрочем, все улан-удэнские прокатные самокаты имеют маломощные двигатели, вследствие чего водительский документ не нужен.

Кроме того, арендодатели будут препятствовать совместному проезду на одном электросамокате.

- Наша технология основана на аналитике, интеллектуальной обработке информации. Система отслеживает, с какой нагрузкой ездил раньше, а с какой ездит в данный момент. В случае нарушения будет штраф и блокировка аккаунта пользователя, - добавил Дмитрий Александров.

Самокатов будет больше

Оказывают услуги по прокату электросамокатов две крупные кикшеринговые компании. В этом году в столицу Бурятии они завезут свыше тысячи электросамокатов.

В связи с этим администрация города приняла решение об увеличении парковочных мест для данного вида транспорта.

- Мы увеличили количество парковочных мест, потому что компании – крупные игроки. Самими предприятиями парковочные места отработаны, и в течение апреля часть мест будут обозначены на территории города. Обоими предприятиями заявлены школа вождения. У нас охраняются зоны запрета использования электросамоката. Также свыше 40 мест, где действует ограничение скорости, - отметил председатель комитета по транспорту городской администрации Юрий Ткачёв.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году для электросамокатов было предусмотрено 116 парковочных мест. Теперь их количество вырастет до 411. Парковки появятся почти по всему городу, за исключением улиц с левобережной части города. Представители кикшеринговых компаний объяснили это тем, что данный вид услуг не пользуется спросом среди жителей частного сектора.

- Частный сектор, как и в любом другом городе, в частности исключается. Охватываем в основном спальные кварталы, районы и центр города, - рассказал представитель компании Дмитрий Александров.

Арендованные электросамокаты ограничены системно и не превышают скорость выше 25 км в час. В «медленных зонах» максимальная скорость достигает 15 км в час.

Штрафы

Совершеннолетний водитель электросамоката должен быть трезвым при его эксплуатации. В случае, если он попал в ДТП в состоянии опьянения, ему грозит административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Если проступок совершил подросток, то ответственность возлагается на законных представителей.

Нарушение ПДД в процессе вождение электросамокатом грозит штрафом в размере 800 рублей. Создание помех дорожному движению также несёт собой административную ответственность.

Если электросамокатчик сбил пешехода и нанёс ему лёгкий вред здоровью, то это наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

- Водителям электросамокатов - убедительная просьба: пересекая пешеходный переход, обязательно спешивайтесь, и перекатывайте самокат рядом с собой. Если катаетесь по тротуарам, то там имеют преимущество пешеходы. Если видите много людей перед собой, то спешивайтесь и пропустите всех пешеходов, - обратилась к горожанам инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Улан-Удэ Анна Малых.

Сотрудники ДПС при выявлении нарушения имеют право остановить водителя электросамоката. Весной 2023 года это средство передвижения появилось в правилах дорожного движения.

Кражи

В прошлом году в Улан-Удэ украли 25 арендованных самокатов, которые до сих пор не нашли. Об этом сообщил представитель компании, занимающейся сдачей самокатов в аренду, Юрий Фарафонов.

- Воровство имеет место быть. Мы до сих пор ищем 25 электросамокатов. В первом году возбудили 3-4 уголовных дела. Даже в текущем году были два случая краж, к счастью, мы их сами нашли. Что касается критики, то это вина не компании, а самого клиента. Не все понимают, как надо ездить,- рассказал Фарафонов.
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