В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора

Уборка проводилась на нескольких территориях
В Закаменск сотрудники администрации города убрали несанкционированные свалки. Они располагались в ДНТ «Горняк», также по улицам Совхозная и Ленина, 3. В общем объёме собрано 50 кубов мусора.
- Выбрасывая мусор на пустырь, в овраг или в лес человек наказывает сам себя, лишая себя и своих детей, внуков комфортных и безопасных условий проживания. За несанкционированную свалку предусмотрена административная и уголовная ответственность! – напомнили администрации Закаменского района Бурятии.
Здесь призвали к бережному отношению к природе и окружающей среде.
- Чистота и порядок в населённом пункте во многом зависят от экологической культуры каждого человека! – подытожили в администрации.
Лёд в регионе стремительно тает
Наследники не приняли никаких мер
Врач посетила профильный класс
Уборка состоится на этой неделе
Больше всего в республике недовольных здравоохранением
По сведениям подрядчика, большая часть свалки убрана
Посетителям нацпарка запрещено мусорить и разводить костры
Для отдыха оставили несколько мест
Сотрудники популярной программы также нашли родную мать горожан
Бабушка с детства воспитывает девочек
Выступят звёзды бурятского балета
Специалистам пришлось промыть более ста метров канализации
В столицу Бурятии завезут ещё больше электросамокатов
Сельчане призвали всех дружно устроить там уборку
До этого мужчина был привязан к процедуре диализа