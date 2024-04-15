В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора









В Закаменск сотрудники администрации города убрали несанкционированные свалки. Они располагались в ДНТ «Горняк», также по улицам Совхозная и Ленина, 3. В общем объёме собрано 50 кубов мусора.- Выбрасывая мусор на пустырь, в овраг или в лес человек наказывает сам себя, лишая себя и своих детей, внуков комфортных и безопасных условий проживания. За несанкционированную свалку предусмотрена административная и уголовная ответственность! – напомнили администрации Закаменского района Бурятии.Здесь призвали к бережному отношению к природе и окружающей среде.- Чистота и порядок в населённом пункте во многом зависят от экологической культуры каждого человека! – подытожили в администрации.