На доме №84 по улице Амурская в Чите открыли обновлённую мемориальную доску памяти Почётного гражданина города, участницы Великой Отечественной войны Марии Гетало.
Инициаторами сохранения памяти стали дочь Марии Георгиевны Ирина Щапова и коллектив Дома офицеров. Открытие мемориальной доски состоялось в день 100-летия Марии Георгиевны на доме, в котором она проживала. Эскиз выполнил художник Дома офицеров, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Андрей Пащенко, мемориальную доску – художник-декоратор Дома офицеров Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Кузнецов.
На торжественном событии присутствовали родные и близки Марии Гетало, сотрудники коллектива Дома офицеров, представители руководства Читы, военнослужащие Читинского гарнизона, юнармейцы, общественность.
С приветственными словами перед собравшимися выступили сопредседатель инициативной группы «Ветераны Забайкалья» Равиль Гениатулин, глава Читы Евгений Ярилов, дочь Марии Гетало Ирина Щапова. Они поделились воспоминаниями о Марии Георгиевне, поблагодарили коллектив Дома офицеров за увековечивание и сохранение памяти.
- Эта мемориальная доска не только моей маме, но и всему тому поколению, которое со школьной скамьи шагнуло в самое пекло войны. 80 процентов защитников Отечества полегло на полях сражений. 20 процентов вернулось… Без рук, без ног, но отстроили страну и сделали её могучей державой. Я благодарю коллектив Дома офицеров за то, что откликнулись на мою просьбу сделать новую мемориальную доску, за то, что сохраняют память о моей маме, а вместе с ней о поклонении победителей, - подчеркнула Ирина Щапова.
Во время торжественного мероприятия художественный руководитель Ансамбля песни и танца Дома офицеров Заслуженная артистка Республики Бурятии, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Инна Евтеева исполнила «Песню о военных лётчицах», артист театра-студии Дома офицеров Денис Попов прочитал стихотворение «Ночные ласточки», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.