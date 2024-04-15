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В Чите открыли обновлённую мемориальную доску

В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
Общество,  Фото:пресс-служба Дома офицеров
Мария Гетало - Почётный гражданин города

На доме №84 по улице Амурская в Чите открыли обновлённую мемориальную доску памяти Почётного гражданина города, участницы Великой Отечественной войны Марии Гетало.

Инициаторами сохранения памяти стали дочь Марии Георгиевны Ирина Щапова и коллектив Дома офицеров. Открытие мемориальной доски состоялось в день 100-летия Марии Георгиевны на доме, в котором она проживала. Эскиз выполнил художник Дома офицеров, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Андрей Пащенко, мемориальную доску – художник-декоратор Дома офицеров Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Кузнецов.

На торжественном событии присутствовали родные и близки Марии Гетало, сотрудники коллектива Дома офицеров, представители руководства Читы, военнослужащие Читинского гарнизона, юнармейцы, общественность.

С приветственными словами перед собравшимися выступили сопредседатель инициативной группы «Ветераны Забайкалья» Равиль Гениатулин, глава Читы Евгений Ярилов, дочь Марии Гетало Ирина Щапова. Они поделились воспоминаниями о Марии Георгиевне, поблагодарили коллектив Дома офицеров за увековечивание и сохранение памяти.

- Эта мемориальная доска не только моей маме, но и всему тому поколению, которое со школьной скамьи шагнуло в самое пекло войны. 80 процентов защитников Отечества полегло на полях сражений. 20 процентов вернулось… Без рук, без ног, но отстроили страну и сделали её могучей державой. Я благодарю коллектив Дома офицеров за то, что откликнулись на мою просьбу сделать новую мемориальную доску, за то, что сохраняют память о моей маме, а вместе с ней о поклонении победителей, - подчеркнула Ирина Щапова.

Во время торжественного мероприятия художественный руководитель Ансамбля песни и танца Дома офицеров Заслуженная артистка Республики Бурятии, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Инна Евтеева исполнила «Песню о военных лётчицах», артист театра-студии Дома офицеров Денис Попов прочитал стихотворение «Ночные ласточки», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 

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