



На доме №84 по улице Амурская в Чите открыли обновлённую мемориальную доску памяти Почётного гражданина города, участницы Великой Отечественной войны Марии Гетало.Инициаторами сохранения памяти стали дочь Марии Георгиевны Ирина Щапова и коллектив Дома офицеров. Открытие мемориальной доски состоялось в день 100-летия Марии Георгиевны на доме, в котором она проживала. Эскиз выполнил художник Дома офицеров, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Андрей Пащенко, мемориальную доску – художник-декоратор Дома офицеров Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Кузнецов.На торжественном событии присутствовали родные и близки Марии Гетало, сотрудники коллектива Дома офицеров, представители руководства Читы, военнослужащие Читинского гарнизона, юнармейцы, общественность.С приветственными словами перед собравшимися выступили сопредседатель инициативной группы «Ветераны Забайкалья» Равиль Гениатулин, глава Читы Евгений Ярилов, дочь Марии Гетало Ирина Щапова. Они поделились воспоминаниями о Марии Георгиевне, поблагодарили коллектив Дома офицеров за увековечивание и сохранение памяти.- Эта мемориальная доска не только моей маме, но и всему тому поколению, которое со школьной скамьи шагнуло в самое пекло войны. 80 процентов защитников Отечества полегло на полях сражений. 20 процентов вернулось… Без рук, без ног, но отстроили страну и сделали её могучей державой. Я благодарю коллектив Дома офицеров за то, что откликнулись на мою просьбу сделать новую мемориальную доску, за то, что сохраняют память о моей маме, а вместе с ней о поклонении победителей, - подчеркнула Ирина Щапова.Во время торжественного мероприятия художественный руководитель Ансамбля песни и танца Дома офицеров Заслуженная артистка Республики Бурятии, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Инна Евтеева исполнила «Песню о военных лётчицах», артист театра-студии Дома офицеров Денис Попов прочитал стихотворение «Ночные ласточки», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.