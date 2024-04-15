В Бурятии стали чаще прятать товары от таможенников

В первом квартале 2024 года бурятские таможенники пресекли более 500 нарушений таможенного законодательства



9 уголовных и 515 дел об административных правонарушениях возбудила Бурятская таможня по итогам работы за первый квартал 2024 года. Наибольшее количество уголовных преступлений совершено на канале экспорта лесоматериалов, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Так, общее количество незаконно перемеёенных лесоматериалов - около 8,8 тысячи кубометров на сумму почти 103 млн рублей.



- Участились случаи перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля. Пытаясь незаконно ввезти в Россию коммерческие партии товаров под видом товаров для личного пользования или товары, запрещённые к перемещению, физические лица прячут товары под одеждой, фиксируют на теле, скрывают в транспортных средствах, в запасных колесах и т.д. Среди этих товаров преобладают одежда и обувь, табачные изделия, сотовые телефоны, свежая рыба, - отметил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов.



В уполномоченные органы передано имущество (пиломатериалы, строительные материалы) общей стоимостью более 1 млн рублей. Кроме этого, обращена в федеральный бюджет иностранная валюта - 40 тысяч американских долларов, незаконно перемещаемая через таможенную границу.

