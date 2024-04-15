Возбуждено уголовное дело
8 апреля в городе Закаменск произошло ограбление. Неизвестный возле дома на улице Юбилейной с силой отобрал сотовый телефон у 45-летней женщины. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый преступник, которым оказался ранее судимый 46-летний житель Закаменского района, был задержан сотрудниками полиции, - сообщает администрация Закаменского района Бурятии.
Украденное изъяли. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии ограбил женщину на улице
Происшествия, Фото:
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