В Бурятии органы опеки неожиданно забрали внучек у бабушки

Бабушка с детства воспитывает девочек



В Бурятии двух девочек разлучили с родной бабушкой. Об этом случае рассказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.



Практически с рождения бабушка занималась воспитанием двух внучек (сейчас им 8 и 13 лет) поскольку мама «устранилась от воспитания и содержания». Однако недавно по инициативе органов опеки мать лишили родительских прав (решение суда вступило в законную силу), а девочек забрали от бабушки.



- Без оказания содействия бабушке в сборе документов на установление опеки, забыв про право детей на семью, в пятницу специалисты органов опеки и попечительства Северо-Байкальского района забрали детей и поместили в государственное учреждение. Дети лишены заботы родных, будут вынуждены привыкать к новым условиям проживания и идти в другую школу, - написала Наталья Ганькина на своей странице.



Детский омбудсмен подчеркнула, что бабушка работает, не имеет проблем со здоровьем и законом. Единственное, с чем нужно помочь, - оказать содействие в юридическом оформлении документов на жильё, в котором проживали дети.



- О семье органам опеки и попечительства стало известно не вчера, с момента подачи заявления в суд о лишении родительских прав было время помочь семье с оформлением жилья и других документов, однако этого не сделано. Такие действия со стороны органов опеки и попечительства заслуживают правовой оценки, - подчеркнула Наталья Ганькина.



Она направила запрос о проведении министерством социальной защиты населения республики внеплановой проверки осуществления полномочий органом опеки и попечительства и служебной проверки в отношении специалистов. Также детский омбудсмен обратилась к главе муниципалитета с просьбой оказать содействие семье в оформлении жилья. Ганькина будет добиваться, чтобы в кратчайшие сроки детей вернули под предварительную опеку бабушке.



- Дети имеют право на семью, родную и любящую. Ситуацию держу на контроле до её разрешения, - подытожила детский омбудсмен.

