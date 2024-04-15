В Иркутской области пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты













70-летний мужчина погиб на пожаре в посёлке Забитуй Аларского района Иркутской области. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Пожар произошёл в частном жилом доме ночью 15 апреля.- На улицу Новая были направлены две, автоцистерны, шесть пожарных. На момент прибытия подразделения брусовый дом был полностью охвачен огнем на площади 35 квадратных метров, произошло обрушения кровли. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарным сообщили, что в доме, возможно, находится человек. В ходе разбора строительных конструкций и ликвидации открытого горения в комнате на полу был обнаружен погибший мужчина 1953 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.По словам соседей, он злоупотреблял спиртным и часто курил в доме, как и в этот раз.