Оба работали на свинокомплексе
Суд приговорил 26-летнего жителя города Усолье-Сибирское к 19 годам лишения свободы за убийство коллеги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Осуждённый признан виновным в совершении преступлений по статьям «Убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление», «Кража» и «Незаконное проникновение в жилище».
В августе 2023 года мужчина узнал, что его коллеге банк одобрил кредит, и решил завладеть этими деньгами. Он приехал на автомобиле к дому коллеги, дождался его на улице и напал на него с ножом. От полученных ранений молодой человек скончался на месте преступления.
Затем убийца вывез тело в лес недалеко от посёлка Биликтуй и закопал.
Используя сотовый телефон жертвы, преступник оформил на его имя кредит на сумму более 1,3 млн рублей. После этого проник в квартиру убитого, украл банковскую карту, с которой вскоре похитил кредитные средства. Деньги он обналичил в банкомате и потратил.
Подозреваемого задержали следователи при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и СОБР. В ходе проверки показаний на месте мужчина указал, куда спрятал труп.
Суд приговорил подсудимого к 19 годам в колонии строгого режима.
Отметим, убийца и его жертва работали операторами цеха на свинокомплексе.
Жителя Иркутской области осудили на 19 лет за убийство коллеги
Происшествия, Фото:
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