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В Улан-Удэ ввели запрет на пребывание в лесу

В Улан-Удэ ввели запрет на пребывание в лесу
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Для отдыха оставили несколько мест

В связи с действием в Бурятии особого противопожарного режима, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение администрации Улан-Удэ о введении запрета на посещение городских лесов.

Документом определены места отдыха для горожан: о. Комсомольский, Богородский, футбольное поле на Верхней Березовке.

- В указанных местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала должна быть убрана сухая трава, необходимо иметь достаточный запас воды для тушения возможного пожара, - сказал Дмитрий Фёдоров, заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

Запрет на пребывание в лесу распространяется и на пешеходные тропы, где сейчас устанавливаются шлагбаумы для недопущения проезда в лесной массив. Также сотрудники МБУ «Городское лесничество» размещают информационные баннеры о пожарной безопасности и запрете пребывания в лесу.



- При установлении стабильных плюсовых температур будет производится опашка минерализованных полос вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов, чтобы задержать распространение низовых пожаров, - сказал Антон Маслов, лесничий Октябрьского участкового лесничества Улан-Удэ.

В целях оперативного реагирования на возможные возгорания работают патрульные группы городского лесничества и манёвренные группы МКУ «Безопасный город». В них будут задействованы сотрудники правоохранительных органов для составления протоколов в отношении граждан, грубо нарушающих требования пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей. 


Мэрия Улан-Удэ пожарная безопасность Лес

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