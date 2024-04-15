Она будет работать сегодня
В Иркутске 15 апреля будет работать мобильная станция переливания крови. Она расположится в штабе общественной поддержки на улице Ленина, 54 и будет принимать с 9:00 до 13:00. Акция посвящена Национальному дню донора, который отмечается в России ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года.
На мобильной станции доноры и те, кто впервые будет сдавать кровь, смогут пополнить федеральный регистр доноров костного мозга.
Как рассказал главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин, Приангарье – один из лидеров среди регионов в России по пополнению регистра доноров крови.
– На сегодняшний день в федеральном регистре доноров костного мозга более 19,7 тысяч доноров из Иркутской области. К донорскому движению все активнее присоединяются жители Иркутской области. В регионе регулярно проходят донорские субботы, коллективы крупных компаний организовывают корпоративные дни донора, активно сдают кровь студенты и молодёжь, – сказал Максим Зарубин.
Молодёжная некоммерческая организация НКО «СОВА», которая занимается профилактикой социально значимых заболеваний среди населения, в день акции будет предлагать участникам печенье и сладкий горячий чай, чтобы подготовить их к донации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске развернут мобильную станцию переливания крови
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