В Иркутской области в страшном ДТП погибли два человека

Ещё два человека пострадали
В Аларском районе Иркутской области в ДТП два человека погибли и ещё двое получили травмы.
Страшная авария произошла около 8:30 утра 15 апреля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Забитуй.
- Предварительно установлено, что 50-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai, пытаясь обогнать грузовик, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с большегрузом КамАЗ», после чего кроссовер допустил столкновение с Toyota Corolla, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате случившегося от полученных травм скончались водитель и пассажир Nissan. Также получили травмы различной степени тяжести пассажиры этого же автомобиля.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливая все обстоятельства автоаварии.
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