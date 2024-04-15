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В Иркутской области в страшном ДТП погибли два человека

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё два человека пострадали

В Аларском районе Иркутской области в ДТП два человека погибли и ещё двое получили травмы.

Страшная авария произошла около 8:30 утра 15 апреля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Забитуй.

- Предварительно установлено, что 50-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Qashqai, пытаясь обогнать грузовик, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с большегрузом КамАЗ», после чего кроссовер допустил столкновение с Toyota Corolla, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате случившегося от полученных травм скончались водитель и пассажир Nissan. Также получили травмы различной степени тяжести пассажиры этого же автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливая все обстоятельства автоаварии. 

ДТП смерть

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