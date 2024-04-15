Брат и сестра из Улан-Удэ спустя много лет встретились на федеральной передаче

Сотрудники популярной программы также нашли родную мать горожан



Много лет назад жительница Улан-Удэ Вера хотела стать приёмной мамой для двоих детей - Коли и Гали. Но обстоятельства сложились так, что удалось усыновить только мальчика. Галину не получилось удочерить, поскольку, по словам работников детдома, девочка болела, её нужно лечить. А потом было вовсе сказано, что малышку из детского дома забрал отец. Как потом оказалось, это была неверная информации - её удочерили другие люди.



И сейчас женщина пришла на передачу «ДНК» (возрастное ограничение 16+), выходящую на канале НТВ, чтобы найти Галину, познакомить её с братом – чтобы родные люди общались между собой. До этого у улан-удэнки были попытки найти сестру приёмного сына, но всё было тщетно.



Сама история того, как ребятишки оказались в детском доме следующая: соседи вызвали милицию после непрерывного плача в квартире; а когда жильё вскрыли, оказалось, что малыши остались дома одни, а родители отсутствовали.



Сотрудники передачи «ДНК» разыскали женщину по имени Галина с подобной историей – её удочерили в детстве, и у неё был брат Николай, с которым она разлучилась. Она проживает также в Улан-Удэ.



Когда Николай и Галина встретились на программе, они расплакались и обнялись, даже не дожидаясь теста ДНК. Когда женщину спросили о сходстве между ними, та взволнованно поделилась: «Что-то есть, внешность - форма лица, разрез глаз».



Приёмная мама Николая подтвердила: «Они похожи».



Кроме того, на передаче пригласили в студию предполагаемую биологическую маму Коли и Гали – Ирину. Последняя подтвердила, что у неё была дочь Галина, а вот сына Николая не было.



- Но только мальчика не было, не было никакого Николая, - стояла на своём женщина.



Кроме того, пенсионерка поведала о своей нелёгкой судьбе: о разводе, неудачах в личной жизни, о том, что оставила старших детей (ещё сын и дочь) их отцам. Также она рассказала, что когда-то попала под пагубное влияние подруги; как была вынуждена оставить дочь Галю чужим людям. Впоследствии она встретилась с мужчиной, родила ещё двоих детей, теперь проживает с дочерью в том же Улан-Удэ.



Результат ДНК показал, что предполагаемая биологическая мать Ирина действительно является матерью Николая и Галины. После оглашения результата брат и сестра, которые нашли друг друга спустя столько лет, крепко обнялись и расплакались.



Однако Ирина повторяла, что не рожала Николая. Психолог, присутствующий в студии, предположил, что из-за травмирующей ситуации – её избивал гражданский муж – она могла забыть о рождении ещё одного ребёнка.

