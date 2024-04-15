Прибрежный район Бурятии перешёл на повышенную готовность

Там неумолимо поднимается Селенга
В понедельник, 15 апреля, во всём Прибайкальском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7»
Причина – ледоход и рост уровня воды в Селенге. По данным на 15:30, в районе СНТ «Колос» она поднялась на 15 сантиметров. В муниципальном образовании постоянно ведётся мониторинг ситуации.
За последние сутки главный приток Байкала повысился на 13 сантиметров – до 125-ти. Ранее из-за начавшегося паводка на повышенную готовность перешёл
Иволгинский район.
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Там неумолимо поднимается Селенга
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