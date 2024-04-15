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Прибрежный район Бурятии перешёл на повышенную готовность

Прибрежный район Бурятии перешёл на повышенную готовность
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там неумолимо поднимается Селенга

В понедельник, 15 апреля, во всём Прибайкальском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7»

Причина – ледоход и рост уровня воды в Селенге. По данным на 15:30, в районе СНТ «Колос» она поднялась на 15 сантиметров. В муниципальном образовании постоянно ведётся мониторинг ситуации.

За последние сутки главный приток Байкала повысился на 13 сантиметров – до 125-ти. Ранее из-за начавшегося паводка на повышенную готовность перешёл Иволгинский район. 

повышенная готовность Селенга Прибайкальский район

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