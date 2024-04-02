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В небе над столицей Бурятии зависло что-то непонятное

В небе над столицей Бурятии зависло что-то непонятное
Общество,  Фото:YouTube/@mrgoldword
Странный светящийся объект озадачил интернет-пользователей

В местной группе «Тайны Бурятии и Байкала» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное вечером 1 апреля в столице республики. Изначально его опубликовал на YouTube пользователь mrgoldword.

На кадрах – странный «пульсирующий» светящийся объект, который хаотично движется из стороны в сторону, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Его запечатлели на камеру в 20:45 в районе ПВЗ. Сама запись длится четыре минуты.

- Висел практически в одной точке примерно с 20:30 до 22:30. Зум поставил на максимум – объект не приближал и не увеличивал. Кто знает, что это может быть? – поинтересовался автор видео.

Пока версий не очень много. В комментариях к ролику в сообществе в ВК уточнили, что этот объект «висит» там постоянно. «Над Площадкой или над аэродромом. Иногда кажется, что над микрорайоном Восточный – если с Верхней Берёзовки смотреть», – отметил участник группы. Вариант, что это Сириус – звезда созвездия Большого Пса – опровергли, поскольку сияние заметили на юго-востоке от ПВЗ, а Сириус сейчас на юго-западе.
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