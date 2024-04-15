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Бурятию ждёт частая смена погоды

Бурятию ждёт частая смена погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Будет и ветрено, и тепло

На предстоящей неделе, с 16 по 22 апреля, ожидается частая смена погоды, предупреждают в Бурятском гидрометцентре.

16, 20-21 апреля ожидается неустойчивая ветреная погода с порывами до 15-18 м/с, местами смешанные осадки различной интенсивности.

В среду, 17 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -3,-8, днём +6,+11, местами 0,+5.

В четверг, 18 апреля, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +9,+14, местами +1,+6.

В остальное время республика будет находиться в поле повышенного давления – будет преимущественно без осадков.

Преобладающая температура ночью 0,-5, по северу до -10,-15, в облачные ночи в большинстве районов положительные температуры, днём +9,+14, по южной половине местами до +19, по северной половине от 0 до +8.
прогноз погоды

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