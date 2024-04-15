В Бурятии сгорело более 700 гектаров сухой травы

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Один раз огонь едва не перекинулся на жилые дома



С начала года в Бурятии зарегистрировали 171 возгорание сухой растительности. Огонь охватил площадь в 701 гектар, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Один раз пламя грозило перекинуться на забор и жилые дома. Однако его удалось остановить благодаря оперативным действиям сотрудников 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии.



Основная причина возникновения таких пожаров – неосторожное обращение с огнём. Кроме того, его распространению способствует неубранная прошлогодняя трава в населённых пунктах, на животноводческих стоянках, частных землях и прилегающих к ним территориях.



