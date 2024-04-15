Один раз огонь едва не перекинулся на жилые дома
С начала года в Бурятии зарегистрировали 171 возгорание сухой растительности. Огонь охватил площадь в 701 гектар, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Один раз пламя грозило перекинуться на забор и жилые дома. Однако его удалось остановить благодаря оперативным действиям сотрудников 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии.
Основная причина возникновения таких пожаров – неосторожное обращение с огнём. Кроме того, его распространению способствует неубранная прошлогодняя трава в населённых пунктах, на животноводческих стоянках, частных землях и прилегающих к ним территориях.
В Бурятии сгорело более 700 гектаров сухой травы
Происшествия, Фото:
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