В Бурятии улице присвоили имя ветерана войны Ивана Разинцева

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Вид Кяхты

Улица находится на территории бывшего военного городка № 10



В Кяхте образовалась новая улица, которой согласно постановлению мэрии, присвоено имя уроженца города, ветерана Великой Отечественной войны, генерала-майора артиллерии Ивана Акимовича Разинцева. Улица расположена на территории бывшего военного городка № 10. Об этом сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Иван Акимович Разинцев родился в Троицкосавске (ныне - город Кяхта), в 1918 году окончил Алексеевское реальное училище в Кяхте. В 1929 году окончил артиллерийские курсы усовершенствования, в 1935 и 1939 годах - курсы при Военной артиллерийский академии. На фронте находился с 1941 года. В годы войны служил в должности командующего артиллерией 49 армии (2-й Белорусский фронт).



Награды Ивана Акимовича: орден Ленина, пять орденов «Красного знамени», орден Суворова второй степени, орден Богдана Хмельницкого первой степени, два ордена «Красной Звезды».

