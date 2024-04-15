15 апреля

14 апреля

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В Забайкалье мужчина погиб в гараже из-за взрыва отопительного котла

В Забайкалье мужчина погиб в гараже из-за взрыва отопительного котла
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Возбуждено уголовное дело

Вечером 14 апреля в посёлке Чернышевск Забайкальского края произошла разгерметизация отопительного котла в гараже на территории частного дома. В результате погиб 32-летний мужчина.

- По версии следствия, в частном доме, принадлежащем мужчине 1968 года рождения, ввиду отключения электричества произошла разгерметизация отопительного котла, находящегося в гараже. В результате инцидента 31-летний мужчина, находившийся в этот момент в гараже, получил смертельные ранения. Ещё один мужчина и хозяин дома госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи СК осматривают дом и придомовую территорию, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы.
смерть взрыв

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