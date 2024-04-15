Житель Бурятии лишился свободы и автомобиля за пьяную езду

Мужчина отправится в колонию строгого режима
Житель села Курумкан проведёт 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, у него конфисковали автомобиль Nissan Cedric. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сотрудники ГИБДД задержали мужчину за рулём Nissan Cedric в сентябре 2023 года. Было установлено, что водитель пьян. До этого мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.
- Баргузинский районный суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 5 лет 2 месяца. На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращен в доход государства, - уточнили в прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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