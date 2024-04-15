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Житель Бурятии лишился свободы и автомобиля за пьяную езду

Житель Бурятии лишился свободы и автомобиля за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина отправится в колонию строгого режима

Житель села Курумкан проведёт 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, у него конфисковали автомобиль Nissan Cedric. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину за рулём Nissan Cedric в сентябре 2023 года. Было установлено, что водитель пьян. До этого мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

- Баргузинский районный суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 5 лет 2 месяца. На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращен в доход государства, - уточнили в прокуратуре.

Приговор пока не вступил в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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