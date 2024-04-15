Хор имени Свешникова выступил в Улан-Удэ

Специально для концерта в Улан-Удэ хор подготовил особенные номера



13 апреля в Улан-Удэ прошёл концерт Государственного академического русского хора имени Свешникова под управлением народного артиста России, профессора Геннадия Дмитряка. Концерт провели в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.



Государственный хор имени Александра Свешникова – один из самых знаменитых и старейших хоровых коллективов современной России.



Улан-удэнцы услышали шедевры русской духовной, народной и классической музыки разных исторических эпох. В программе концерта прозвучала духовная музыка — концерт №15 «Приидите, воспоим, людие» Д. Бортнянского, концерт для хора «В молитвах неусыпающую Богородицу», фрагменты из Всенощного бдения Рахманинова, произведения Танеева на стихи Полонского, Калинникова на стихи Пушкина, Свиридова на стихи Прокофьева, русские народные песни «Любо, братцы, любо» в обработке Ларина, «Ах, ты, степь широкая» в обработке Свешникова и др.



Специально для концерта в Улан-Удэ хор подготовил особенные номера программы: солист хора Чингис Баиров исполнил попурри из знаменитых бурятских песен и песню «Славное море – священный Байкал». Ещё одним сюрпризом для зрителей стала премьера композиции Владимира Рылова – дирижёра, хормейстера, композитора и пианиста, художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета на стихотворение Тургенева «Русский язык».



