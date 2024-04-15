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В Бурятии жители села бродят по улице с фонариками

В Бурятии жители села бродят по улице с фонариками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уличное освещение там частично пропало

В мухоршибирском посёлке Саган-Нур не работает освещение. Жители улица Больничная поведали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что оно отсутствует около домов № 9, 10, 11 и 12. Люди бродят по населённому пункту вплотьмах.

- Уже как неделю нет – приходится ходить с фонариками. К кому обратиться, чтобы решили проблему? – полюбопытствовали сельчане.

Глава сельского поселения «Саганнурское» Павел Ерофеев заверил, что освещение восстановят в ближайшее время – «в зависимости от наличия необходимого оборудования для замены неисправного и специализированной техники».
уличное освещение

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