В Бурятии жители села бродят по улице с фонариками

Уличное освещение там частично пропало



В мухоршибирском посёлке Саган-Нур не работает освещение. Жители улица Больничная поведали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что оно отсутствует около домов № 9, 10, 11 и 12. Люди бродят по населённому пункту вплотьмах.



- Уже как неделю нет – приходится ходить с фонариками. К кому обратиться, чтобы решили проблему? – полюбопытствовали сельчане.



Глава сельского поселения «Саганнурское» Павел Ерофеев заверил, что освещение восстановят в ближайшее время – «в зависимости от наличия необходимого оборудования для замены неисправного и специализированной техники».

