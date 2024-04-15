15 апреля

14 апреля

Популярное

«Это не характерное место для затора»: СНТ в пригороде Улан-Удэ подтопило впервые за многие годы

«Это не характерное место для затора»: СНТ в пригороде Улан-Удэ подтопило впервые за многие годы
Происшествия,  Фото:телеграм-канал мэра Улан-Удэ
Подтоплено 35 участков

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую субботу, 13 апреля, в пригородном СНТ «Академия» залило несколько участков. Причиной стал затор на Селенге, из-за чего поднялся уровень воды. Вскоре там и в микрорайоне Мостовой ввели режим повышенной готовности. А к утру 15 апреля в вышеупомянутом СНТ «Академия» подтопило 35 приусадебных участков.

На брифинге 15 апреля заместитель председателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров объяснил, почему образовавшийся потоп в СНТ «Академия» не удалось предвидеть заранее.

- Это не характерное место для образования затора. Ниже по течению микрорайона Мостовой в районе железнодорожного моста мы проводили ледорезные работы, которые проводятся ежегодно. Это делается в целях уменьшения заторных явлений. Но вот в этом участке это случилось впервые за многолетнее наблюдение. Даже старожилы СНТ «Академии» говорили, что такого никогда не было, а люди проживают там с 80-х годов, - сказал Фёдоров.

В двух жилах домах в СНТ «Академия» вода поднялась выше уровня пола. Фёдоров отметил, что жители одного из этих домов отказались от пункта временного размещения. Они решили остаться на втором этаже и охранять свой дом.

- Сложность заключается в том, что СНТ находится между рекой и железной дорогой. Автомобили проезжают под железной дорогой через узкое пространство. Таким образом, проезд спецтехники там невозможен. В 17 домах семьи проживают круглогодично, остальные приезжают туда только в летнее время. В настоящий момент там находятся дежурная смена наших городских спасателей для оказания помощи в ночное время. Продолжаем контролировать процесс, - подчеркнул Фёдоров.

Вскоре сотрудники МЧС совместно с сапёрами Восточного военного округа приступят на Селенге к взрывным работам для ликвидидации образовавшегося затора.

Минувшей ночью в зону подтопления также попали 11 жилых домов в Иволгинском районе. В районе развернули пункты временного размещения на 345 человек. Ранее четырёх человек разместили в Гурульбинской средней школе. Из-за паводка в местности «Зелёная поляна» в селе Сотниково пришлось отключить шесть электроподстанций.

Распоряжением администрации Иволгинского района введён режим «Повышенная готовность». 
подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вскрылись новые подробности странного исчезновения 30-летней девушки
В Улан-Удэ вскрылись новые подробности странного исчезновения 30-летней девушки
Происшествия, 15.04.2024
Она уехала на машине вместе со своим знакомым в неизвестном направлении
В Бурятии жителей подтопленного пригородного района призвали обезопасить свой скот
В Бурятии жителей подтопленного пригородного района призвали обезопасить свой скот
Происшествия, 15.04.2024
Ветеринары посоветовали им отогнать сельхозживотных в специально отведённые для этого места
В Улан-Удэ сошли с рельсов вагоны с углём
В Улан-Удэ сошли с рельсов вагоны с углём
Происшествия, 15.04.2024
Проводятся восстановительные работы
В Бурятии сгорело более 700 гектаров сухой травы
В Бурятии сгорело более 700 гектаров сухой травы
Происшествия, 15.04.2024
Один раз огонь едва не перекинулся на жилые дома
В Бурятии зафиксировали новую схему мошенничества с полисами ОМС
В Бурятии зафиксировали новую схему мошенничества с полисами ОМС
Происшествия, 15.04.2024
Мошенники выдают себя за сотрудников медицинских компаний
В Бурятии стали чаще прятать товары от таможенников
В Бурятии стали чаще прятать товары от таможенников
Происшествия, 15.04.2024
В первом квартале 2024 года бурятские таможенники пресекли более 500 нарушений таможенного законодательства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^