«Это не характерное место для затора»: СНТ в пригороде Улан-Удэ подтопило впервые за многие годы

Подтоплено 35 участков
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую субботу, 13 апреля, в пригородном СНТ «Академия» залило несколько участков. Причиной стал затор на Селенге, из-за чего поднялся уровень воды. Вскоре там и в микрорайоне Мостовой ввели режим повышенной готовности. А к утру 15 апреля в вышеупомянутом СНТ «Академия» подтопило 35 приусадебных участков.
На брифинге 15 апреля заместитель председателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров объяснил, почему образовавшийся потоп в СНТ «Академия» не удалось предвидеть заранее.
- Это не характерное место для образования затора. Ниже по течению микрорайона Мостовой в районе железнодорожного моста мы проводили ледорезные работы, которые проводятся ежегодно. Это делается в целях уменьшения заторных явлений. Но вот в этом участке это случилось впервые за многолетнее наблюдение. Даже старожилы СНТ «Академии» говорили, что такого никогда не было, а люди проживают там с 80-х годов, - сказал Фёдоров.
В двух жилах домах в СНТ «Академия» вода поднялась выше уровня пола. Фёдоров отметил, что жители одного из этих домов отказались от пункта временного размещения. Они решили остаться на втором этаже и охранять свой дом.
- Сложность заключается в том, что СНТ находится между рекой и железной дорогой. Автомобили проезжают под железной дорогой через узкое пространство. Таким образом, проезд спецтехники там невозможен. В 17 домах семьи проживают круглогодично, остальные приезжают туда только в летнее время. В настоящий момент там находятся дежурная смена наших городских спасателей для оказания помощи в ночное время. Продолжаем контролировать процесс, - подчеркнул Фёдоров.
Вскоре сотрудники МЧС совместно с сапёрами Восточного военного округа приступят на Селенге к взрывным работам для ликвидидации образовавшегося затора.
Минувшей ночью в зону подтопления также попали 11 жилых домов в Иволгинском районе. В районе развернули пункты временного размещения на 345 человек. Ранее четырёх человек разместили в Гурульбинской средней школе. Из-за паводка в местности «Зелёная поляна» в селе Сотниково пришлось отключить шесть электроподстанций.
Распоряжением администрации Иволгинского района введён режим «Повышенная готовность».
«Это не характерное место для затора»: СНТ в пригороде Улан-Удэ подтопило впервые за многие годы
Происшествия, Фото:
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