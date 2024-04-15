Получилось, что он завершится даже раньше, чем начнётся
Забавную ошибку обнаружили на информационном щите в прибрежном Баргузинском районе. На нём размещена информация о ремонте региональной трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Речь об участке протяжённостью в 10 километров.
Приводить его в порядок будут по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И всё бы ничего, но с датами ремонта произошла путаница – начнётся он, если верить табло, 18 декабря 2025-го, а завершится 30 октября того же года.
Автомобилисты указали на неточность в группе «Баргузин-инфо.24/7». В ГКУ «Бурятрегионавтодор» неравнодушных поблагодарили за обращение и пообещали, что правильные даты на вывеску нанесут в ближайшее время.
В районе Бурятии напутали с датами ремонта дороги
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Получилось, что он завершится даже раньше, чем начнётся
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