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В районе Бурятии напутали с датами ремонта дороги

В районе Бурятии напутали с датами ремонта дороги
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Получилось, что он завершится даже раньше, чем начнётся

Забавную ошибку обнаружили на информационном щите в прибрежном Баргузинском районе. На нём размещена информация о ремонте региональной трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Речь об участке протяжённостью в  10 километров.

Приводить его в порядок будут по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И всё бы ничего, но с датами ремонта произошла путаница – начнётся он, если верить табло, 18 декабря 2025-го, а завершится 30 октября того же года.

Автомобилисты указали на неточность в группе «Баргузин-инфо.24/7». В ГКУ «Бурятрегионавтодор» неравнодушных поблагодарили за обращение и пообещали, что правильные даты на вывеску нанесут в ближайшее время.
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