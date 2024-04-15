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Медики в Улан-Удэ провели тренировку при ЧС с массовым количеством пострадавших

Медики в Улан-Удэ провели тренировку при ЧС с массовым количеством пострадавших
Общество,  Фото: ГБУЗ «ССМП» Улан-Удэ
В мероприятии участвовали студенты

11 апреля на станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ прошла объектовая тренировка на тему: «Наращивание сил и средств при ЧС с массовым количеством пострадавших».

Во время тренировки отработали вопросы формирования дополнительных бригад путём разукомплектования имеющихся бригад, формирование дополнительных бригад из сотрудников находящихся на междусменном отдыхе.

Также были отработаны вопросы взаимодействия с медицинским колледжем по привлечению студентов отделения лечебное дело для помощи работы бригадам Станции скорой медицинской помощи.

Поставленные цели во время тренировки достигнуты, отметили в ГБУЗ «ССМП» Улан-Удэ.
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