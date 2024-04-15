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В Улан-Удэ изменится расписание пяти автобусов на Восточный

В Улан-Удэ изменится расписание пяти автобусов на Восточный
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее их график дублировался

Во вторник, 16 апреля, меняется расписание сразу на пяти муниципальных маршрутах, которые обслуживают жителей микрорайона Восточный в Улан-Удэ. Изменения расписания коснутся муниципальных маршрутов №3, 3А, 3К, 21А, 51 в будние дни. 

- Это связано с тем, что ранее некоторые рейсы маршрутов №3, 3А, 3К, 21А, 51, следующих из мкрн Восточный, совпадали по времени или дублировались между собой. При составлении нового расписания учтено время отправления всех автобусов из мкрн Восточный по маршрутам, что увеличивает их эффективность работы. Расписание движения в выходные дни пока не меняется, - сообщили в МУП «Городские маршруты». 

Обновлённый график движения автобусов: 




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