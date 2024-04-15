15 апреля

14 апреля

Популярное

Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики

Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они участвовали в спортивных соревнованиях

В рамках празднования Дня космонавтики в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся День здоровья.

Среди сотрудников исправительного учреждения, работников и членов их семей прошли турниры по волейболу, настольному теннису, шашкам и дартсу.

- Мероприятие, которое прошло на свежем воздухе, подарило участникам заряд веселья, бодрости и здоровья, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН день здоровья

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
Сотрудники ГИБДД Бурятии выступили на общешкольном собрании
Общество, 15.04.2024
Они напомнили родителям о безопасности детей на дороге 
В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
В Чите открыли обновлённую мемориальную доску
Общество, 15.04.2024
Мария Гетало - Почётный гражданин города
В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
В городе в Бурятии вывезли 50 кубов мусора
Общество, 15.04.2024
Уборка проводилась на нескольких территориях 
В Бурятии люди стали активнее жаловаться на жизнь
В Бурятии люди стали активнее жаловаться на жизнь
Общество, 15.04.2024
Больше всего в республике недовольных здравоохранением
В Бурятии ликвидируют свалку в местности Абрикосовая роща
В Бурятии ликвидируют свалку в местности Абрикосовая роща
Общество, 15.04.2024
По сведениям подрядчика, большая часть свалки убрана
В нацпарке в Бурятии начался пожароопасный сезон
В нацпарке в Бурятии начался пожароопасный сезон
Общество, 15.04.2024
Посетителям нацпарка запрещено мусорить и разводить костры  
В Улан-Удэ ввели запрет на пребывание в лесу
В Улан-Удэ ввели запрет на пребывание в лесу
Общество, 15.04.2024
Для отдыха оставили несколько мест 
Брат и сестра из Улан-Удэ спустя много лет встретились на федеральной передаче
Брат и сестра из Улан-Удэ спустя много лет встретились на федеральной передаче
Общество, 15.04.2024
Сотрудники популярной программы также нашли родную мать горожан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^