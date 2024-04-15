«Всё было амтатай»: Ведущий шоу «Поедем, поедим!» побывал в Бурятии

На федеральном канале НТВ показали очередной выпуск программы «Поедем, поедим!» (), в котором показали Бурятию. Вначале ведущий Федерико Арнальди прогулялся по Улан-Удэ, рассказал о достопримечательностях бурятской столицы и изумился памятнику Ленину.- 42 метра. Это я про самый большой памятник Ленину. Правда, от него тут только голова, зато размером с двухэтажный дом. Впечатляет. Причём не только меня. В 1970 году эта голова заняла первое место на конкурсе скульпторов в Монреале, - рассказал итальянец.После этого он отправился пробовать самое известное национальное бурятское блюдо вместе с юмористом Валерием Гуляевым. Они продегустировали буузы, приготовленные из рубленого мяса, затем - фаршированного. Однако вкусная и сытная история на этом не закончилась. Федерико Арнальди и Валерий Гуляев сыграли в шашки, вместо шашек же здесь были маленькие буузы.- Ты не представляешь, я в детстве так часто играл с моей бабушкой. Но никогда так быстро и так охотно, с таким энтузиазмом не играл, - восторженно сказал ведущий во время игры.Следующим пунктом в путешествии был Иволгинский дацан. Там Федерико увидел нетленное тело Пандито Хамбо Ламы Этигэлова. Правда, зашёл он поклониться нетленному телу один, без съёмочной группы – снимать святыню запрещено.- Вы знаете, когда голова забита мыслями, заботами, радостями, и потом происходит что-то такое, перед которым моментально все мысли исчезают из головы. Вот это был я, там. Я до сих пор поражён, без слов. Я стоял долго в таком состоянии растерянности, как будто сам медитировал. И смотрел тщательно, не отвлекаясь, на ламу. Мне казалось моментами, что он аж дышит. Я до сих пор не понимаю, что это было. Скажу так, за все мои путешествия это один из таких моментов, который я никогда не забуду, - поделился он впечатлениями после выхода из храма.Далее ведущий «Поедем, поедим!» прокатился по Байкалу на судне, узнал об игре «Разбивание хребтовой кости» - для него специально провели мастер-класс.Также гость познакомился с улыбчивой и харизматичной Эрдэни-Дарой Доржиевой, экскурсоводом этнокомплекса в Ацагатской долине, сыграл с ней в национальную игру шагай наадан. Кроме того, на территории этнокомплекса обаятельный ведущий участвовал в приготовлении блюда из баранины хорхог.В финале передачи он вместе с шеф-поваром Саяном Доржиевым приготовил блюдо из баранины «Баян тала» («Богатая степь»). Вдобавок, Федерико угостили холисо – десертом, приготовленным из сметаны и черемухи, в который добавили бруснику, кедровый орех и варенье из сосновых шишек.«Всё было амтатай», - восхитился итальянец.В качестве сувенира Федерико взял с собой хребтовую кость, отметив, что при взгляде на неё будет вспоминать солнечную Бурятию.