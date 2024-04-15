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За «чёрными мусорщиками» в Бурятии будут следить фотоловушки

За «чёрными мусорщиками» в Бурятии будут следить фотоловушки
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Места камер будут менять

В Бурятии «чёрные мусорщики» грозят попасть в объективы фотоловушкек, которые установили сотрудники Бурприроднадзора. Камеры появились в местах скопления мусора и их место дислокации постоянно планируют менять.

В Бурятии насчитывается 805 несанкционированных мест размещения отходов.



В Бурприроднадзоре напомнили, что за сброс мусора вне положенном месте грозит административная ответственность: если отходы выкинули из легкового автомобиля, то физлицу-нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей).

- Между тем, как показывает наша административная практика, увезти на полигон мусор гораздо дешевле, чем платить штраф, - отметили в ведомстве.

Видео с нарушителями (с фиксацией госномера автомобиля) жители республики могут отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru.  

мусор

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