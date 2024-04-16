В Улан-Удэ до +18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами в регионе ветер усилится до 17 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 16 апреля в республике переменная облачность, днём местами небольшие смешанные осадки, по северному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +16,+21, местами +6,+11.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём тепло +16,+18 градусов.

