Местами в регионе ветер усилится до 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 16 апреля в республике переменная облачность, днём местами небольшие смешанные осадки, по северному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +16,+21, местами +6,+11.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём тепло +16,+18 градусов.
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победа досталась Якову Карнаухову и овчарке по кличке Деймонд
Они участвовали в спортивных соревнованиях
Планируется увеличение пропускной способности пунктов пропуска
Места камер будут менять
В мероприятии участвовали студенты
Они напомнили родителям о безопасности детей на дороге
Соревнования состоятся летом
Мария Гетало - Почётный гражданин города
Уборка проводилась на нескольких территориях
Лёд в регионе стремительно тает
Наследники не приняли никаких мер
Врач посетила профильный класс
Уборка состоится на этой неделе
Больше всего в республике недовольных здравоохранением
По сведениям подрядчика, большая часть свалки убрана