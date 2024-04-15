В Улан-Удэ к поискам таинственно пропавшей девушки-таксиста подключилось почти 500 человек





Эта история обрастает загадочными и пугающими подробностями. К примеру, накануне в соцсетях появилась информация, что похожий Mitsubishi Outlander нашли в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не было, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.



В СУ СКР по Бурятии после исчезновения улан-удэнки возбудили уголовное дело. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в самом ведомстве.



- Уголовное дело возбуждено для привлечения больших сил и средств к поискам пропавшей женщины и проведения следственных действий с учётом всей полноты процессуальных полномочий, – подчеркнули в следкоме.







В Telegram тем временем создали чат, посвящённый поискам. Наши земляки делятся там последними новостями и своими соображениями по поводу произошедшего. С последними, кстати, просят быть осторожнее.



- Удивляет, что под постами о поиске пропавших пишут свои догадки, домыслы, высосанные из пальца. Просят комментировать МВД, хотя идёт следствие. Это вам не голливудское кино! Диванные комментаторы, не надо писать ерунду – родственникам и близким и так тяжело. Если хотите реально помочь, есть штаб по поиску, чаты с волонтёрами. Люди помогают перекусами и горячим чаем, привозят фонари. Город объединился. Будем ждать, что найдутся живыми! – написали в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».











