В Улан-Удэ к поискам таинственно пропавшей девушки-таксиста подключилось почти 500 человек

В добровольческом отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии подвели промежуточные итоги поисков 30-летней Сэсэг Буиновой (Дармаевой) из Улан-Удэ. В прошлый четверг, 11 апреля, она вышла из дома и бесследно исчезла. Как сообщал «Байкал-Daily», последний раз девушку видели около торгового центра в сотых кварталах.
Известно, что улан-удэнка отправилась таксовать на своём автомобиле Mitsubishi Outlander и не вернулась. В официальном telegram-канале и в группе «ЛизаАлерт» разместили ориентировку с приметами пропавшей. Заявка на поиск от близких поступила 13-го числа.
Вот уже четыре дня Сэсэг ищут волонтёры, сотрудники полиции, родственники и просто неравнодушные жители республики. За это время все они проделали огромную работу.
- Мы распространили сотни ориентировок, осмотрели природную местность, опросили десятки людей, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. С помощью беспилотника сделали более трёх тысяч фотографий в районе нахождения важных артефактов, которые сейчас отсматривает группа просмотра и анализа снимков. Группа прозвона повторно обзванивает медицинские учреждения, а группа репостов распространяет ориентировки в соцсетях, – рассказали на официальной странице отряда в ВК.
Инфорги продолжают сбор информации и её анализ, а координатор и координатор-консультант из Москвы изучают эти данные для постановки новых задач.
В воскресенье, 14 апреля, пешие группы прошли более 1700 километров в поисках девушки. Всего к ним подключились 430 человек. Пока безрезультатно. В понедельник, 15-го, волонтёры вновь объявили сбор неравнодушных. Место – в точке с координатами 51.787806 и 107.580532, начало – в 15:00. Желающих помочь просят взять с собой воду и перекус и одеться по погоде. Главное – удобная обувь с поддержкой голеностопа.
Горожан просят ещё раз присмотреться к фото на ориентировке.
- Возможно, вы видели пропавшую и поможете ей вернуться домой, где её любят и ждут! Обращаемся к каждому жителю Улан-Удэ. Если у вас есть 30 минут свободного времени и возможность распечатать несколько ориентировок, наклейте их на подъезды своего дома, отнесите в ближайший магазин и отправьте в общедомовой чат, – отмечают в «ЛизаАлерт».
Всех, у кого есть любая информация о Сэсэг либо её местонахождении, просят сообщить об этом на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52.
Эта история обрастает загадочными и пугающими подробностями. К примеру, накануне в соцсетях появилась информация, что похожий Mitsubishi Outlander нашли в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не было, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.
В СУ СКР по Бурятии после исчезновения улан-удэнки возбудили уголовное дело. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в самом ведомстве.
- Уголовное дело возбуждено для привлечения больших сил и средств к поискам пропавшей женщины и проведения следственных действий с учётом всей полноты процессуальных полномочий, – подчеркнули в следкоме.
В Telegram тем временем создали чат, посвящённый поискам. Наши земляки делятся там последними новостями и своими соображениями по поводу произошедшего. С последними, кстати, просят быть осторожнее.
- Удивляет, что под постами о поиске пропавших пишут свои догадки, домыслы, высосанные из пальца. Просят комментировать МВД, хотя идёт следствие. Это вам не голливудское кино! Диванные комментаторы, не надо писать ерунду – родственникам и близким и так тяжело. Если хотите реально помочь, есть штаб по поиску, чаты с волонтёрами. Люди помогают перекусами и горячим чаем, привозят фонари. Город объединился. Будем ждать, что найдутся живыми! – написали в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».
- Удивляет, что под постами о поиске пропавших пишут свои догадки, домыслы, высосанные из пальца. Просят комментировать МВД, хотя идёт следствие. Это вам не голливудское кино! Диванные комментаторы, не надо писать ерунду – родственникам и близким и так тяжело. Если хотите реально помочь, есть штаб по поиску, чаты с волонтёрами. Люди помогают перекусами и горячим чаем, привозят фонари. Город объединился. Будем ждать, что найдутся живыми! – написали в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».