Некоторым оказалось проще найти новую работу
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что лишь 5% жителей бурятской столицы довольны жалованьем и считают его соответствующим уровню своей квалификации. А вот большинство – 82% – уверены, что достойны большего. Из них 26% уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавку, а 24% на это никак не решаются.
Основной аргумент, который выдвигают последние: «Бесполезно. Всё равно не повысят». Бюджетники же заявляют, что сфера, в которой они трудятся, жёстко регламентирована тарифными ставками. Кому-то намного проще найти новую работу, чем что-то просить.
Наиболее решительны в этом вопросе улан-удэнцы с высокой зарплатой. Среди респондентов, получающих от 100 тысяч рублей в месяц, больше как тех, кто уже инициировал переговоры о прибавке, так и тех, кто сейчас готовится к ним.
«Всё равно не повысят»: Улан-удэнцы стесняются просить прибавку к зарплате
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