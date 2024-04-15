В Иркутске сотрудника МКУ «Безопасный город» задержали за взятку в 500 тысяч

Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг
Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении сотрудника муниципального учреждения Иркутска «Безопасный город». Дело возбуждено по материалам УФСБ России по региону.
По версии следствия, муниципальный работник получил от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в размере 500 тысяч рублей.
- Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в областном центре, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В результате оперативных мероприятий подозреваемого задержали на месте преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг
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