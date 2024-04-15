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В Улан-Удэ мать истязала дочь

В Улан-Удэ мать истязала дочь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочка сама обратилась в правоохранительные органы

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, истязавшей свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

По данным следствия, с мая 2022 по конец декабря 2023 года мать не раз выходила за рамки допустимых методов воспитания. Наказывая за незначительные провинности, а также вовсе по надуманным поводам, женщина, будучи пьяной, систематически наносила ребёнку побои. Также она высказывала дочери угрозы применения насилия и оскорбляла нецензурной бранью.

После очередных побоев девочка сама обратилась в правоохранительные органы.

Мать обвиняется по статьям Уголовного кодекса «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в сентябре 2023 года суд приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы жителя Иволгинского района, который несколько лет истязал своего сына
истязание

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