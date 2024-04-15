18 иностранцев выдворили из Бурятии

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели рейды



Сотрудники МВД Бурятии, УФСБ и Росгвардии провели плановые проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства.



- Правоохранители проверили места проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Представители миграционных подразделений проверили легальность пребывания трудовых мигрантов на территории региона, а оперативники – причастность иностранных граждан к возможным противоправным деяниям, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В министерстве внутренних дел сообщили, что в результате проведённых мероприятий выявлено 108 административных правонарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан в РФ.



Выявлен один факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 Уголовного кодекса.



Суды приняли 18 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Исполнено одно решение о депортации.



В отношении 16 иностранных граждан вынесены решения о неразрешении въезда в РФ.

