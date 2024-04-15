В пригородном районе Бурятии затопило 11 домов

В Бурятии начались весенние паводки. В минувшую субботу, 13 апреля, в пригородном СНТ «Академия» залило несколько участков. Вскоре там и в микрорайоне Мостовой ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Причиной стал затор на Селенге – река кое-где вышла из берегов. Накануне по этому поводу состоялось выездное совещание с участием зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева, представителей республиканского агентства ГО и ЧС, комитета по ГО и ЧС городской администрации и 36-й армии. На нём обсудили вопросы контроля за паводковой ситуацией.
А минувшей ночью в зону подтопления попали 11 жилых домов в Иволгинском районе. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Алексей Цыденов. Эвакуировать оттуда пришлось 22 человека, включая двух детей. Двое сельчан находятся в пункте временного размещения, который развернули в Гурульбинской средней школе.
- Причина паводка – затор льда на Селенге. Сегодня по плану – взрыв затора силами сапёров Восточного военного округа и МЧС, – отметил Цыденов.
На месте работают пять сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, семь представителей сельской администрации и четыре – районной, двое – из республиканского управления МЧС и пять – из ГПС. Задействовано более 10 единиц техники, включая аэролодку. Селенга, по последним данным, поднялась на 10 сантиметров. Накануне уровень воды в реки достиг 112 см.
Тем временем Игорь Шутенков заявил, что к утру 15 апреля в вышеупомянутом СНТ «Академия» подтопило 35 приусадебных участков.
- На двух из них вода поднялась выше полов (в домах). Силами городских спасателей, помогли поднять все вещи местных жителей, – отметил мэр в своём telegram-канале. – Ночью сотрудники комитета ГО и ЧС и администрации Советского района обошли все участки и проинформировали жителей СНТ. На месте продолжают дежурить спасатели. Ситуацию держу на контроле.
- На двух из них вода поднялась выше полов (в домах). Силами городских спасателей, помогли поднять все вещи местных жителей, – отметил мэр в своём telegram-канале. – Ночью сотрудники комитета ГО и ЧС и администрации Советского района обошли все участки и проинформировали жителей СНТ. На месте продолжают дежурить спасатели. Ситуацию держу на контроле.