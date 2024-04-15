В пригородном районе Бурятии затопило 11 домов







На месте работают пять сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, семь представителей сельской администрации и четыре – районной, двое – из республиканского управления МЧС и пять – из ГПС. Задействовано более 10 единиц техники, включая аэролодку. Селенга, по последним данным, поднялась на 10 сантиметров. Накануне уровень воды в реки достиг 112 см.









Тем временем Игорь Шутенков заявил, что к утру 15 апреля в вышеупомянутом СНТ «Академия» подтопило 35 приусадебных участков.



- На двух из них вода поднялась выше полов (в домах). Силами городских спасателей, помогли поднять все вещи местных жителей, – отметил мэр в своём telegram-канале. – Ночью сотрудники комитета ГО и ЧС и администрации Советского района обошли все участки и проинформировали жителей СНТ. На месте продолжают дежурить спасатели. Ситуацию держу на контроле.





