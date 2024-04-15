Планируется увеличение пропускной способности пунктов пропуска
Забайкальский край на прошлой неделе посетил генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Иркутске Ли Хай. Генконсул ознакомился с работой международных пропускных пунктов – сообщил во время оперативного совещания 15 апреля вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев.
- По итогам визита генконсула в министерстве по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края состоялось совещание по вопросам реконструкции данных пунктов пропуска, возобновления движения легковых автомобилей с числом мест менее восьми, – рассказал Буянто Батомункуев.
На итоговом совещании в Минпланировании Забайкалья совместно с генконсулом обсудили поддержку китайских инвестиционных проектов в Забайкальском крае. Кроме того, обговорено, что российская и китайская стороны будут сотрудничать для увеличения пропускной способности этих пунктов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также Ли Хай посетил 11 апреля Березовское железнорудное месторождение – один из ведущих инвестиционных проектов Забайкальского края. Далее генконсул побывал на Нойон-Тологойском полиметаллическом месторождении – проект его освоения вошёл в число якорных резидентов ТОР «Забайкалье».
Международные пункты пропуска в Забайкалье осмотрел генконсул КНР
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