В райцентре в Бурятии насвинячили строители дома для сирот

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мусор уже «подступает» к придомовым участкам



Мухоршибирцы пожаловались на кучи отходов, которые образовались прямо за их огородами. Как выяснилось, стихийную свалку там устроили сотрудники подрядной организации, возводящей дом для детей-сирот. Местные жители потребовали, чтобы они убрали за собой горы земли и строительного мусора.



- Скоро начнётся дачный сезон, а у нас засыпан подъезд для трактора, чтобы вспахать огороды, – посетовали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» и потребовали разъяснений.



Первый замглавы райадминистрации района Олег Кожевин отметил: приёмку жилого здания перенесли на май. Причина тому – недочёты при благоустройстве прилагающей территории. Претензии, в частности, возникли к асфальтовому покрытию.



- Подрядчику внесли ряд замечаний. Их устранение началось и продлится приблизительно до 15 мая, – подчеркнул Кожевин. – Работы по заливке бетона должны проходить при плюсовой среднесуточной температуре.



Отходы же пообещали убрать. «Подрядчик произведёт вывоз мусор и очистит территорию», – добавили в районной администрации.





