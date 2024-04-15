В райцентре в Бурятии насвинячили строители дома для сирот

Мусор уже «подступает» к придомовым участкам
Мухоршибирцы пожаловались на кучи отходов, которые образовались прямо за их огородами. Как выяснилось, стихийную свалку там устроили сотрудники подрядной организации, возводящей дом для детей-сирот. Местные жители потребовали, чтобы они убрали за собой горы земли и строительного мусора.
- Скоро начнётся дачный сезон, а у нас засыпан подъезд для трактора, чтобы вспахать огороды, – посетовали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» и потребовали разъяснений.
Первый замглавы райадминистрации района Олег Кожевин отметил: приёмку жилого здания перенесли на май. Причина тому – недочёты при благоустройстве прилагающей территории. Претензии, в частности, возникли к асфальтовому покрытию.
- Подрядчику внесли ряд замечаний. Их устранение началось и продлится приблизительно до 15 мая, – подчеркнул Кожевин. – Работы по заливке бетона должны проходить при плюсовой среднесуточной температуре.
Отходы же пообещали убрать. «Подрядчик произведёт вывоз мусор и очистит территорию», – добавили в районной администрации.
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