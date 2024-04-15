Жительница Бурятии жестоко расправилась с обидчиком

Она несколько раз переехала знакомого на автомобиле



Апелляционной инстанцией Верховного суда Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, жестоко расправившейся с обидчиком.



Ранее приговором Северобайкальского городского суда она была осуждена за три преступления. По совокупности преступлений и приговоров ей окончательно было назначено 12 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год и с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.



В конце сентября 2023 года в лесу около Северобайкальска в ходе ссоры, затаив обиду за оскорбления, осуждённая совершила наезд на автомобиле на потерпевшего, дважды проехав по нему.



Затем поместив мужчину в багажник, женщина отвезла его на пустырь, где ещё четыре раза переехала его автомобилем. После чего, выйдя из авто, нанесла ему четыре удара ножом. В результате потерпевший скончался на месте.



Кроме того, женщина осуждена за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью знакомому, вызвавшее у него кратковременное расстройство здоровья.



Во время конфликта в середине августа 2023 года после того, как приятель дважды ударил её по лицу, она, схватив нож со стола, нанесла ему удар в область груди.



Также женщина осуждена за управление в начале августа 2023 года автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения.



- Проверив материалы дела, доводы представления прокурора, жалобы осуждённой, суд апелляционной инстанции изменил приговор в части назначения ей окончательного наказания по правилам ст.70 УК РФ, а также указал о возложении обязанности при отбывании дополнительного наказания в виде ограничения свободы – явки для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства два раза в месяц, - сообщили в Верховном суде республики.



Кроме того, здесь отметили, что вопреки доводам апелляционной жалобы суд назначил за каждое преступление справедливое, соразмерное содеянному наказание в пределах санкций статей, по которым женщина признана виновной.



В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осуждённой о смягчении наказания без удовлетворения.

