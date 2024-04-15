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Из-за потопа в пригородном селе Бурятии вырубили шесть электроподстанций

Из-за потопа в пригородном селе Бурятии вырубили шесть электроподстанций
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она заработают когда вода пойдёт на спад

Минувшей ночью в пригородный Иволгинский район пришла большая вода. Там залило 11 жилых домов. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать 22 человека, включая двух детей.

Двое сельчан пока находятся в пункте временного размещения, который развернули в Гурульбинской средней школе. Тем временем в группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что в квартале «Зелёная поляна» в селе Сотниково из-за паводка пришлось отключить шесть электроподстанций. Они заработают после того, как вода пойдёт на спад.

В минувшую субботу, 13 апреля, в пригородном СНТ «Академия» залило несколько участков. Вскоре там и в микрорайоне Мостовой ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Причиной стал затор на Селенге – река кое-где вышла из берегов. А к утру 15 апреля в вышеупомянутом СНТ «Академия» подтопило 35 приусадебных участков.

- На двух из них вода поднялась выше полов (в домах). Силами городских спасателей, помогли поднять все вещи местных жителей, – заявил Шутенков в своём telegram-канале. – Ночью сотрудники комитета ГО и ЧС и администрации Советского района обошли все участки и проинформировали жителей СНТ. На месте продолжают дежурить спасатели. Ситуацию держу на контроле.
паводок электроподстанция электроэнергия

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