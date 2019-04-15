В Улан-Удэ минивэн врезался задним ходом в «Ниссан»

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня на улице Туннельная в Улан-Удэ перед тоннелем произошло ДТП.- «Хонда Степвагон», двигаясь задним ходом, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Марч», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.За рулём «Ниссана» находилась девушка.К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения.

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