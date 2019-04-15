В Усть-Куте задержали водителя автомобиля, который сбил школьницу и скрылся с места аварии
12 апреля в районе дома № 44 по улице Речников в городе Усть-Кут водитель сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. Ребёнок был доставлен в городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Искать водителя активно помогли неравнодушные граждане. В результате полицейские установили личность водителя. Им оказался 48-летний местный житель, который признался, что управлял автомобилем «Тойота Колдина».
Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что после ДТП он якобы растерялся и поэтому не вызвал на место происшествия инспекторов ГИБДД и скорую помощь. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ, санкция которой влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до 1,5 лет или административный арест сроком до 15 суток.
В настоящее время водитель иномарки помещён в изолятор временного содержания.
Полицейские напоминают: если вы стали участником ДТП, необходимо вызвать скорую помощь и дождаться приезда экипажа ГИБДД.
В Иркутской области водитель «растерялся» и сбежал после наезда на девочку
Происшествия, Фото:
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