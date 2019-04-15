В Бурятии водитель без прав пострадал в ДТП

Около 3 часов ночи произошло ДТП в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.- 19-летний водитель «Тойоты Лит Айс Ноах», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по улице Трактовая, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Мазда Титан», - сообщает УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пострадал сам виновник аварии. С травмами молодой человек был госпитализирован в медицинское учреждение.