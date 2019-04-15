Мужчину отправили на два года в колонию
В Улан-Удэ осудили бывшего военнослужащего, виновного в смертельном ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года под колёсами «Субару Форестер» на улице Керамическая погибла 40-летняя женщина. Трагедия разыгралась на глазах её 9-летнего сына. Семья вышла из магазина и собиралась домой. Увидя несущийся автомобиль женщина, оттолкнула мальчика и приняла удар на себя. Она скончалась на месте происшествия.
- Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по гарнизону Сосновый Бор признаны судом достаточными для вынесения приговора младшему сержанту запаса, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - сообщают в пресс-службе Следкома.
Водитель признан виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
В Улан-Удэ экс-военного признали виновным в смертельном ДТП
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