Жительница Иркутской области отдала «белому магу» больше 3 миллионов рублей

Таким образом она хотела помочь своему родственнику



В полицию обратилась 66-летняя жительница Шелеховского района, которая перевела за услуги «белого мага» свыше 3 миллионов рублей. О его существовании женщина узнала из телевизионной программы.



Как рассказала женщина, она позвонила по указанному в бегущей строке номеру телефона, после чего начала переводить деньги за «услуги лечения». Таким способом она хотела помочь своему родственнику. Для этих целей женщина оформила несколько кредитов и больше года перечисляла средства «адепту школы белой магии», обещавшему дистанционно повлиять на проблему. Крупными суммами она отправила на эти цели больше 2,5 миллионов рублей.



Спустя время, женщина поняла, что действия целителя не имеют эффекта и попросила вернуть деньги. Однако её собеседники, которые представлялись помощниками мага, попросили дополнительную плату свыше миллиона рублей в качестве компенсации за возврат денег. После того как женщина перевела нужную сумму, мошенники перестали выходить на связь.



Следствию известно об аналогичной истории, когда жертвой аферы этого же мага стал житель Санкт-Петербурга.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», максимальное наказание которой подразумевает лишение свободы сроком до 10 лет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские просят население скептически относиться к разного рода предложениям от так называемых магов, экстрасенсов, гадалок, которые предлагают снять порчу, излечить от всех болезней и всячески помочь в жизни.

