Покалечившие детей в Бурятии здания Минобороны не торопятся сносить

24 января детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич выехала в Кяхтинский район с проверкой опасных объектов и детских площадок. Там она осмотрела и объекты Минобороны, которые представляют опасность.
- Посмотрели вместе с командованием воинской части здание бывшей бани Минобороны, представляющее угрозу жизни и здоровью, и где уже пострадал подросток. Решение вопроса о сносе здания затягивается – это компетенция Минобороны России. Будем отправлять соответствующий запрос, - рассказала Татьяна Вежевич на своей странице.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Кяхтинском районе республики на ребёнка обрушилась железобетонная стена котельной Минобороны. Тогда 9-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью.
В том же году в Кяхтинском районе произошёл ещё один подобный инцидент. В заброшенном здании бывшей бани воинской части стена обрушилась на подростка, игравшего с друзьями. Мальчик получил тяжёлые травмы.
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