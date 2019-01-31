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Покалечившие детей в Бурятии здания Минобороны не торопятся сносить

Покалечившие детей в Бурятии здания Минобороны не торопятся сносить
Происшествия,  Фото:страница Татьяны Вежевич
Решение о сносе опасного объекта затягивается

24 января детский омбудсмен Бурятии Татьяна Вежевич выехала в Кяхтинский район с проверкой опасных объектов и детских площадок. Там она осмотрела и объекты Минобороны, которые представляют опасность.



- Посмотрели вместе с командованием воинской части здание бывшей бани Минобороны, представляющее угрозу жизни и здоровью, и где уже пострадал подросток. Решение вопроса о сносе здания затягивается – это компетенция Минобороны России. Будем отправлять соответствующий запрос, - рассказала Татьяна Вежевич на своей странице. 




Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Кяхтинском районе республики на ребёнка обрушилась железобетонная стена котельной Минобороны. Тогда 9-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью.

В том же году в Кяхтинском районе произошёл ещё один подобный инцидент. В заброшенном здании бывшей бани воинской части стена обрушилась на подростка, игравшего с друзьями. Мальчик получил тяжёлые травмы.

Справка:

Федеральное государственное казённое учреждение «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России (далее — ФГКУ «Сибирское ТУИО»). Является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Минобороны России в сфере учёта, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооружённых Сил Российской Федерации.

Учредителем ФГКУ «Сибирское ТУИО» является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя в отношении ФГКУ «Сибирское ТУИО» осуществляет Минобороны России.
минобороны уполномоченный по правам ребенка
 
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