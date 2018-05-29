Мальчик получил тяжёлые травмы из-за обрушения железобетонной конструкции
Кяхтинским районным судом республики Бурятия рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба и морального вреда с предприятия, относящегося к Минобороны РФ.
Женщина обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и морального вреда с ФГКУ «СибТУИО». Согласно материалам дела, в марте 2017 года на её 9-летнего сына обрушилась железобетонная стена здания котельной, принадлежащей министерству обороны РФ.
- В результате чего несовершеннолетний ребёнок получил тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Решением исковые требования женщины были удовлетворены частично, с министерства обороны РФ взысканы денежные средства в счёт компенсации морального вреда и материального ущерба, решение в законную силу не вступило.
Справка:
Федеральное государственное казённое учреждение «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России (далее — ФГКУ «Сибирское ТУИО»). Является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Минобороны России в сфере учёта, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооружённых Сил Российской Федерации.
Учредителем ФГКУ «Сибирское ТУИО» является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя в отношении ФГКУ «Сибирское ТУИО» осуществляет Минобороны России.
В Бурятии на ребёнка обрушилась стена котельной Минобороны
Происшествия, Фото:
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