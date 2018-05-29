В Бурятии на ребёнка обрушилась стена котельной Минобороны

Мальчик получил тяжёлые травмы из-за обрушения железобетонной конструкции



Кяхтинским районным судом республики Бурятия рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба и морального вреда с предприятия, относящегося к Минобороны РФ.



Женщина обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и морального вреда с ФГКУ «СибТУИО». Согласно материалам дела, в марте 2017 года на её 9-летнего сына обрушилась железобетонная стена здания котельной, принадлежащей министерству обороны РФ.



- В результате чего несовершеннолетний ребёнок получил тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



Решением исковые требования женщины были удовлетворены частично, с министерства обороны РФ взысканы денежные средства в счёт компенсации морального вреда и материального ущерба, решение в законную силу не вступило.



Справка:



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