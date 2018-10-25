В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину

Пострадавший впал в кому



Накануне, 24 октября, в 18.40 47-летний водитель за рулём «Tоуота Lusidа Esтiма» сбил 37-летнего нетрезвого пешехода на «зебре». ДТП произошло на улице Мира в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ.



Мужчина впал в кому. Его с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, переломом левой бедренной кости госпитализировали в БСМП.



Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 393 ДТП, в них погибло 13 человек, травмировано – 512 человек. За девять месяцев прошлого года случилось 466 ДТП, погибло – 16 человек, травмировано – 592 человека, сообщается в оперативной сводке по городу.

