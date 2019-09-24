 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Сентября

23 Сентября

Популярное

Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года

Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Власть,  Фото:pixabay.com
Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября этого года.

Российское правительство в срок до 15 декабря 2019 года должно обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа, или строительство дома на земельном участке, предоставленном в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ.

Помимо этого, до 1 декабря 2019 года оно должно обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим на работу в сельские населённые пункты ДФО, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов.

Также до 1 декабря 2019 года правительство должно обеспечить увеличение квоты приёма граждан на целевое обучение за счёт федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда Дальнего Востока, с указанием перечня субъектов РФ, на территориях которых будут трудоустроены граждане.

В срок до 1 марта 2020 года должны будут приняты меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри ДФО, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

До 1 июля 2021 года должны будут внесены все сведения о границах особо охраняемых природных территорий ДФО и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости. Ответственным в правительстве за выполнение поручений назначен Дмитрий Медведев, сообщает Минвостокразвития РФ.
Дальневосточный федеральный округ ДФО правительство России президент России поручения форум ипотека авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Власть, 24.09.2019
Мэр Улан-Удэ ответил на вопрос, готов ли пригласить в свою команду Вячеслава Мархаева
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
Власть, 24.09.2019
Он обвиняется в хищении 1,5 миллионов, выделенных на подготовку к отопительному сезону
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Власть, 24.09.2019
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства
Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Власть, 24.09.2019
Режиссёр сериала «Хороший человек» - её новоиспеченный муж Константин Богомолов
В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации
В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации
Власть, 24.09.2019
Сельские главы получили штрафы в 3 тысячи
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Власть, 24.09.2019
Председателем райсовета депутатов также выбрали женщину
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
Власть, 24.09.2019
Осуждённый глава села не смог обжаловать приговор суда
В России грядёт массовое увольнение чиновников
В России грядёт массовое увольнение чиновников
Власть, 23.09.2019
У оставшихся чиновников зарплаты вырастут
С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки
С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки
Власть, 23.09.2019
Бездомная собака укусила ребёнка
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Власть, 23.09.2019
Глава Бурятии дал интервью федеральному СМИ по поводу протестной акции на площади Советов
Алексей Цыденов: «Правительство Бурятии пьёт только сок и чай»
Алексей Цыденов: «Правительство Бурятии пьёт только сок и чай»
Власть, 21.09.2019
Глава Бурятии поручил взяться за «отрезвление» республики. ВИДЕО
Глава МВД Бурятии наградил сотрудников миграционной службы
Глава МВД Бурятии наградил сотрудников миграционной службы
Власть, 21.09.2019
Торжественным собранием отметили в МВД Бурятии 300-летие подразделений по вопросам миграции в системе МВД России
Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству
Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству
Власть, 21.09.2019
С Виктором Хандаевым не продлили контракт
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Власть, 20.09.2019
Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении
Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС
Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС
Власть, 20.09.2019
В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^