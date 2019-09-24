Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года

Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ



Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября этого года.



Российское правительство в срок до 15 декабря 2019 года должно обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа, или строительство дома на земельном участке, предоставленном в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ.



Помимо этого, до 1 декабря 2019 года оно должно обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим на работу в сельские населённые пункты ДФО, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов.



Также до 1 декабря 2019 года правительство должно обеспечить увеличение квоты приёма граждан на целевое обучение за счёт федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда Дальнего Востока, с указанием перечня субъектов РФ, на территориях которых будут трудоустроены граждане.



В срок до 1 марта 2020 года должны будут приняты меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри ДФО, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.



До 1 июля 2021 года должны будут внесены все сведения о границах особо охраняемых природных территорий ДФО и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости. Ответственным в правительстве за выполнение поручений назначен Дмитрий Медведев, сообщает Минвостокразвития РФ.

