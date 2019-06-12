Не работал также сервис «Активный горожанин»
Во вторник, 11 июня в результате системного сбоя вышел из строя сервер, обеспечивающий работу официального сайта мэрии Улан-Удэ.
С 16:00 11 июня по 02:15 12 июня сайт ulan-ude-eg.ru был недоступен. Также в эти часы отсутствовал доступ к сайту «Активный горожанин».
Специалисты управления информатизации и информационных ресурсов провели технические работы по устранению сбоя, а также профилактические мероприятия, сообщили в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно власти Улан-Удэ запустили новый информационный сайт города по адресу ulan-ude-info.ru. Здесь объединены сразу три сайта: официальный сайт - ulan-ude-eg.ru, его обновлённую версию представят в июле; информационный сайт города — ulan-ude-info.ru; и сервис «Активный горожанин» — ag.u-ude.ru. Бюджету новый портал обошёлся в 930 тысяч рублей.
На сайте мэрии Улан-Удэ произошёл технический сбой
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